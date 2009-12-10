НБУ просить банки не приймати перекази у гривні через Western Union

Національний банк України (НБУ) просить комерційні банки утриматися від надання послуги з прийому переказів за кордон у гривні через міжнародну платіжну систему Western Union.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку від 10 грудня п.р., текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нацбанк відзначає, що чинне законодавство України не дозволяє здійснювати перекази за кордони України в гривні, тому ця послуга системи Western Union дає можливість банку лише прийняти від ініціатора переказу коштів у гривні, а відправити за кордон переказ можна виключно в іноземній валюті.

У Нацбанку наголошують, що нова послуга з міжнародного переказу має бути прозорою для клієнта, тобто він має поставити свій підпис під інформацією про курс гривні до іноземної валюти і суму в іноземній валюті, яку виплатять одержувачу переказу.

«Слід зазначити, що бланк системи Western Union, який оформляється при здійсненні міжнародного переказу, а також заява на переказ, яка формується програмним комплексом системи Western Union і підписується ініціатором переказу, не містять вищезазначеної інформації, – йдеться у телеграмі. – Національний банк України вважає неприйнятним проведення переказу без фіксації курсу гривні до іноземної валюти і суми до отримання в іноземній валюті».

Нацбанк звернувся до представництва «Вестерн Юніон Файненшл Сервісес ГмбХ» в Україні з приводу доопрацювання технічних аспектів здійснення через міжнародну платіжну систему Western Union вищезгаданої послуги з метою приведення її у відповідність з вимогами нормативно-правових актів НБУ.

«Тому до отримання від міжнародної платіжної системи Western Union вдосконаленого програмного забезпечення для приймання переказів у гривні з подальшою її конвертацією в іноземну валюту банки мають утриматися від надання цієї послуги з міжнародного переказу через систему Western Union», – наголошується у телеграмі.