Українські прикордонники зупинили «Крайслер», який розшукує Інтерпол

Учора на кордоні з Молдовою в Одеській області, у пункті пропуску «Виноградівка», було затримано викрадений автомобіль «Крайслер» 2007 року випуску з голландськими реєстраційними номерами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, автомобілем керував 39-річний громадянин Молдови.

Під час повної ідентифікації транспортного засобу співробітники Держприкордонслужби перевірили його за базою даних ДАІ МВС з’ясували, що він був викрадений в Угорщині та розшукується Інтерполом.

Водій намагався запевнити правоохоронців, що нічого не знав про її кримінальне минуле, та переконував, що автомобіль у серпні цього року придбав у знайомого після ДТП, полагодив його і керував ним за дорученням.

Чоловіка та автомобіль передали в міліцію.