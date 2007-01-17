У Криму в мішку знайшли тіло 7-річної дівчинки
16:05, 17 січня 2007Суспільство
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На тілі дитини знайдено 27 ножових поранень
У скидному каналі села Вишнівка Красноперекопського району Криму в поліетиленовому мішку знайдено тіло 7-річної дівчинки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, вранці 16 січня дитина пішла до школи, але додому так і не повернулася.
Зачекавши якийсь час, мати дівчинки зателефонувала в міліцію.
Дитину знайшли в скидному каналі ставка з ознаками насильницької смерті. На місце події виїхали співробітники МВС, судмедекспертизи і прокуратури.
Обставини смерті уточнюються, проводиться розслідування.
За деякими даними, на тілі дитини знайдено 27 ножових поранень.
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