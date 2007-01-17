У Криму в мішку знайшли тіло 7-річної дівчинки

У скидному каналі села Вишнівка Красноперекопського району Криму в поліетиленовому мішку знайдено тіло 7-річної дівчинки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, вранці 16 січня дитина пішла до школи, але додому так і не повернулася.

Зачекавши якийсь час, мати дівчинки зателефонувала в міліцію.

Дитину знайшли в скидному каналі ставка з ознаками насильницької смерті. На місце події виїхали співробітники МВС, судмедекспертизи і прокуратури.

Обставини смерті уточнюються, проводиться розслідування.

За деякими даними, на тілі дитини знайдено 27 ножових поранень.