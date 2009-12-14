Учасник торгів за ОПЗ вимагає повернути 400 мільйонів застави

ТОВ «Нортіма» (Україна) вимагає повернення 400 млн. грн., перерахованих у якості гарантії для участі в конкурсі з продажу державного пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» (ВАТ «ОПЗ»). Про це йдеться у судовому позові ТОВ «Нортіма» до Фонду державного майна України та Державного казначейства України, текст якого передано в УНІАН. Позов спрямовано до Господарського суду Києва.

Зокрема, як зазначається у позові, окрім суми конкурсної гарантії позивач вимагає від відповідачів сплати відсотків за користування грошовими коштами та відсотків за порушення грошового зобов’язання.

Загальна сума вимог «Нортіми» складає 403,149 млн. грн. Слухання у справі призначені на 23 грудня 2009 року.

ТОВ «Нортіма» вважає рішення конкурсної комісії щодо невизнання її переможцем конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «ОПЗ» незаконним та заявляє про намір звернутися до суду з відповідним позовом, у тому числі щодо зобов’язання ФДМУ укласти з ТОВ «Нортіма» договір купівлі-продажу пакету акцій як з переможцем конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня цього року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн.

Проте комісія Фонду держмайна України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації ОПЗ у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною.

Після цього своїм наказом Фонд державного майна України затвердив протокол засідання конкурсної комісії з продажу пакета акцій ВАТ «ОПЗ». Зокрема, у п.2 цього наказу йдеться про повернення учасникам конкурсної гарантії.

При цьому, як зазначається у документі, грошові кошти у розмірі 400 млн. грн. на рахунок ТОВ «Нортіма» не надійшли.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за обсягом виробник аміаку та карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.