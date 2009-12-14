На Дніпропетровщині на карантин закрили вже більше половини шкіл

У Дніпропетровську сьогодні у зв’язку із перевищенням епідемічного порогу на повторний карантин закрито 55 середніх шкіл – 38% від загальної кількості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови з посиланням на управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради.

На вимушені канікули відправлено близько 31 тис. школярів.

За даними департаменту охорони здоров’я міськради, за останню добу до лікарів звернулися 2,6 тис. осіб, з них 876 дорослих, у тому числі 8 вагітних, і понад 1,8 тис. дітей віком до 18 років з ознаками ГРВІ та сезонного грипу.

За вказаний період до міських лікарень госпіталізовано 40 дорослих і 34 дитини.

З початку епідемії в Україні у Дніпропетровську до лікарів звернулося понад 53 тис. осіб.