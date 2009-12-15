Тимошенко: Господь не по силах хреста не дає

Кошти для виплат медикам за понаднормову роботу під час епідемії грипу перераховані в кожну область, і “вони вже лежать там на рахунках три тижні”.

Про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила в інтерв‘ю Львівському телебаченню.

Вона наголосила, що терміни виплат «понаднормових за грип» тепер залежать від місцевої влади.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що винні у затримці доплат медикам, зокрема, і в органах центральної влади, «отримали на горіхи».

Прем‘єр-міністр також зазначила, що вбачає у випробуваннях, які випали на долю очолюваного нею уряду, «Господній хрест».

«Господь дає дуже сильні виклики світу у 2009 році: землетруси, паводки, хвороби, Каліфорнійський грип… Інколи думаю: чому це випало саме на мої плечі?», - поставила риторичне запитання Ю.ТИМОШЕНКО. Відповідаючи на нього, вона заявила, що випробування, які випали на долю її уряду – це «хрест, даний Господом».

«Господь не по силах хреста не дає. Значить, мав бути такий уряд, щоб захистити Україну», – наголосила прем‘єр-міністр.