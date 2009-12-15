На міжбанку падають долар і євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9770/7,9910, на 12:00 ціни впали 7,9680/7,9785 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2645/51, а на 12:00 ціни знизилися 0,2641/45. У Росії курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 30,1350 (+0,0350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,4558/60, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 11,6130/11,6350, на 12:00 ціни пішли донизу 11,5910/11,6080.