У Донецьку пограбували Ощадбанк

Сьогодні в Куйбишевському районі м. Донецька троє невідомих пограбували відділення «Ощадбанку».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, сьогодні, приблизно о 10.35, троє невідомих в масках, озброєні пістолетом, увійшли до фінансової установи і наказали клієнтам банку лягти на підлогу. Один з нападників перестрибнув через бар`єр, що відокремлює працівників від залу, і забрав гроші. Після цього зловмисники залишили місце скоєння злочину.

Співробітники банку скористалися «тривожною кнопкою», за викликом якої прибули співробітники приватної охоронної фірми, проте затримати злочинців не вдалося. Сума викраденого встановлюється. Міліцією введено план «Сирена».

У міліції назвали прикмети злочинців: зріст двох грабіжників - близько 180 см, третього - приблизно 160-165 см, всі - худорлявої статури, одягнені в куртки темного кольору.