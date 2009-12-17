Україна відзначатиме 450-річчя Пересопницького Євангелія

У 2011 році Україна відзначатиме на державному рівні 450-річчя першої друкованої книги українською мовою – Пересопницького Євангелія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК в ефірі телеканалу «Рівне 1».

За словами губернатора, основні штрихи до майбутнього указу Президента України з нагоди цього ювілею вдалося погодити з Віктором ЮЩЕНКОМ під час його нещодавнього перебування на Рівненщині.

В.МАТЧУК також зауважив, що указом Президента буде передбачено цілий комплекс заходів з відновлення Пересипниці - будівництво сучасної дороги і газифікація села.