Україна відзначатиме 450-річчя Пересопницького Євангелія
05:40, 17 грудня 2009Суспільство
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Про це повідомив Рівненській губернатор
У 2011 році Україна відзначатиме на державному рівні 450-річчя першої друкованої книги українською мовою – Пересопницького Євангелія.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК в ефірі телеканалу «Рівне 1».
За словами губернатора, основні штрихи до майбутнього указу Президента України з нагоди цього ювілею вдалося погодити з Віктором ЮЩЕНКОМ під час його нещодавнього перебування на Рівненщині.
В.МАТЧУК також зауважив, що указом Президента буде передбачено цілий комплекс заходів з відновлення Пересипниці - будівництво сучасної дороги і газифікація села.
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