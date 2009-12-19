У Києві пограбували АЗС

Учора увечері в Деснянському районі Києва на вулиці Братиславській, 39-А двоє невідомих скоїли розбійний збройний напад на АЗС "Лукойл-Україна", заволодівши майже 11 тис. грн. з каси.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, напад на заправку стався на початку десятої години вечора. Двоє невідомих молодих чоловіків 25-35 років у масках з капронових панчохів увірвалися до приміщення АЗС. Погрожуючи персоналу предметом, схожим на пістолет, та побивши касира, вони забрали гроші і втекли.

З місця пригоди вилучено частину речових доказів, відеозапис камери зовнішнього спостереження. Особи нападників встановлюються, порушено кримінальну справу за ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.