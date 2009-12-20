В Україні через снігопади затримано більше 20 потягів

В Україні у зв’язку зі складними метеорологічними умовами відбуваються затримки у русі потягів.

Як повідомляє Міністерство транспорту та зв’язку, всього затримано 22 потяги - 19 пасажирських та 3 приміських.

Зокрема, на Придніпровській залізниці затримано 1 приміський потяг; Донецькій залізниці - затримано 16 потягів (пасажирських - 14, приміських - 2); Львівській залізниці - затримано 5 пасажирських потягів.

Разом з тим на Південно-Західній, Одеській та Південній залізниці затримок у русі потягів немає.

До усунення наслідків стихії та забезпечення безпечного проїзду Міністерством транспорту та його структурними підрозділами залучено 1 тис. 911 одиниць техніки та 2 тис. 849 робітників.

За інформацією міністерства, станом на ранок 20 грудня покриття на автомобільних дорогах державного значення у більшості областей України залишається засніженим.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях представниками ДАІ обмежено рух транспортних засобів - рух організовується у реверсному порядку на дорогах, де очищено одну смугу, обмежено рух вантажного транспорту.

В Донецькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях ускладнений проїзд автотранспорту на більшості автомобільних доріг.

У Київській та Черкаській областях проїзд автотранспорту на дорогах загального користування забезпечений.

Також повідомляється, що на сьогодні не працює аеропорт у місті Северодонецьк на Луганщині.

Не працюють і порти у Маріуполі, Бердянську, Севастополі, Феодосії. Порт Білгород-Дністровський працює частково (лід 10 см).