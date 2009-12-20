Погода на 21 грудня

Завтра, 21 грудня, на території України утримаються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі у східній половині України сильний сніг, хуртовини, снігові замети (в Донецькій, Луганській, Запорізькій області та в Криму сильний дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, в Криму дуже сильні опади); на решті території невеликий сніг.

Вдень в Україні без істотних опадів, лише у східній частині сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний (вночі на сході південно-східний), 7-12 м/с; вночі в Україні, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с, вночі в Криму та Приазов`ї подекуди 25-28 м/с.

Температура вночі становитиме 14-19° морозу, в західних, Вінницькій та Житомирській областях місцями 20-25° морозу; вдень 9-14° морозу (в Донецькій, Луганській, Запорізькій області та в Криму протягом доби 1-7° морозу, на Південному узбережжі Криму 2-5° тепла).

У Києві та Київській області завтра очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 14-19°, вдень 9-14° морозу; в Києві вночі 15-17°, вдень 10-12° морозу.