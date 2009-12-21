Японія створює запас нафти на випадок світової кризи

Японія починає створювати запас сирої нафти, видобутої в Об`єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), двостороння угода передбачає гарантовані постачання еміратської нафти Токіо в пріоритетному порядку в разі глобального скорочення постачань вуглеводневої сировини, повідомляє еміратське інформагентство WAM.

Перше завантаження нафти з Абу-Дабі пройде у понеділок у префектурі Кагосіма на південному заході Японії. Державна нафтова компанія Абу-Дабі орендує в Кагосимі у японського уряду резервуари для зберігання нафти-сирцю. Кожен резервуар містить 600 тисяч кілолітрів.

Угода, підписана в червні між Японією і Абу-Дабі, відповідно до якої починаються постачання, є першою такого роду угодою для Токіо.

ОАЕ експортує 62% всієї нафти, що видобувається, до Японії. За об`ємом постачань нафти до Японії ОАЕ займають друге місце після Саудівської Аравії, забезпечуючи 25% всього японського імпорту нафти.

РІА "Новости"