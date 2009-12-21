Васюник закликає не наламати дров при зміні керівництва Київміськбуду

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК закликає Київську міськдержадміністрацію зважено підійти до питання зміни керівництва «Київміськбуду».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

І.ВАСЮНИК нагадав, що «Київміськбуд» є генеральним підрядником реконструкції НСК «Олімпійський». За його словами, у найближчі дні заплановане позачергове засідання акціонерів «Київміськбуду», де, за його інформацією, планується розглянути питання про відкликання з посад усього керівництва «Київмісьбуду».

«Зміна керівництва структури, яка є генеральним підрядником головного об’єкта (Євро-2012), несе стільки ризиків, що ми їх зараз можемо навіть не зрозуміти», - сказав І.ВАСЮНИК, наголосивши на неприпустимості подібних ігр навколо «ласих шматочків».

Він запропонував Коордраді направити до керівництва КМДА лист з проханням дуже зважено підійти до вирішення цього питання.