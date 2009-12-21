Гідрометцентр: сюрпризи погоди йдуть на спад

З 23 грудня в Україні почнеться потепління. Про це під час прес-конференції у «Главред-медіа»розповів начальник українського Гідрометцентру Микола Кульбіда.

За словами синоптика, значне похолодання, яке спостерігалося на всій території України протягом останнього тижня, було викликане одразу трьома активними циклонами, що діяли на території країни.

Кульбіда повідомив, що на сьогоднішній день в Україні залишився лише один циклон, «який впливає на погоду крайнього сходу України». Там «снігопади змінилися дощем, підвищилася температура до +5-7, але сьогодні плюсові температури змінюються на мінусових і до вечора в Луганській області температура повітря знизиться до 3-8 градусів морозу», - розповів синоптик.

«З 23 грудня очікується потепління», - сказав він. За словами синоптика, найближчими днями на територію України прийде антициклон, «в якому такого набору небезпечних явищ просто бути не може». Кульбіда прогнозує відносно спокійну погоду, «за винятком крайнього заходу, де атмосферні фронти час від часу обумовлюватимуть опади у вигляді мокрого снігу, який переходитиме в дощ, але кількість опадів не буде критичною», - сказав він.