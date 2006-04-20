Банк “Хрещатик” випустить облігацій на 100 мільйонів, не менше

Банк «Хрещатик» планує в 2006 році провести випуск облігацій на суму, мінімум, 100 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління банку «Хрещатик» Дмитро ГРИДЖУК сьогодні на прес-конференції.

«Сьогодні ми плануємо випустити облігації, і суму зараз визначаємо, але те, що вона не буде меншою ніж 100 млн. грн. це очевидне», - сказав Д.ГРИДЖУК.

Довідка УНІАН. ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» зареєстровано в травні 1993 року.

Фінансовий результат банку «Хрещатик» за підсумками першого кварталу 2006 року становив 6,222 млн. грн.

Кредитно-інвестиційний портфель банку на 1 квітня ц.р. становив 1,926 млрд. грн., активи - 3,158 млрд. грн., балансовий капітал - 236,112 млн. грн, обсяг залучених коштів юридичних осіб - 1,943 млрд. грн., фізичних осіб - 566,786 млн. грн.

На сьогодні контрольний пакет акцій банку (51,16%) належить Київраді.