Ющенко помилував 64 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про помилування 64 засуджених.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

За інформацією Служби з питань помилування, задоволено 163 клопотання громадян та народних депутатів.

Серед помилуваних – 18 жінок і 46 чоловіків. З них – 34 молодого віку, троє - похилого віку, троє інвалідів, один учасник війни, один учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, шестеро багатодітних та інші.

З початку року глава держави підписав 11 указів про помилування 573 осіб. З них 274 засудженим основну міру покарання скорочено, 299 звільнені від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання.