На Полтавщині відкрито жіночий монастир

У Пірятинському районі в селі Білоцерківка відкрився Свято-Георгіївський жіночий монастир Української православної церкви Київського патріархату.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Полтавської єпархії, монастир відкрито у приміщенні колишньої Білоцерківської школи, яку кілька років тому було закрито.

«Місце для монастиря обране не випадково - побудована майже століття назад у 1913 році школа спочатку була церковно-приходською - належала церкві, розташованій навпроти. Зараз будівля старовинної Свято-Георгіївської церкви напівзруйнована, але в планах - її реконструкція і відновлення роботи», - сказано у повідомленні прес-служби.

Також в прес-службі відзначили, що жителі регіону беруть активну участь у проведенні ремонту приміщення колишньої школи.

Настоятелькою Свято-Георгіївського монастиря призначена матушка МАРІЯ.

«Монастир розпочав своє життя і діяльність "з нуля" - без найнеобхіднішого для проживання - без води, опалення, електроенергії. Там живуть за рахунок своєї праці, на своєму господарстві, а також за рахунок пожертв мирян. Тому кожен охочий може внести свій посильний внесок у розвиток Свято-Георгіївського монастиря і допомогти нам, якщо є можливість», - сказала матушка МАРІЯ.

Першими меценатами і спонсорами, які зробили свій внесок у розвиток монастир, стали Євгеній і Тетяна ЖЕРЕБЕЦЬКІ, Богдан і Ульяна БЕНЮК та інші.