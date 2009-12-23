Україна зацікавлена співпрацювати з Сербією

Україна зацікавлена у поглибленні інвестиційного співробітництва із Сербією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, про це йшлося у ході зустрічі міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Сербія в Україні Душаном ЛАЗИЧЕМ.

У ході діалогу Б.ДАНИЛИШИН підкреслив, що Сербія є одним з торговельних партнерів України та посідає 46 місце серед країн-партнерів України у світі і 35-те – за обсягом ринком збуту українських товарів.

Так, за 9 місяців ц.р. товарообіг між країнами склав 131 млн. дол. США. При цьому експорт товарів і послуг з України до Сербії склав 92 млн. дол. У свою чергу, імпорт сербських товарів і послуг в Україну склав 39 млн. дол. Позитивне сальдо для України за цей період складає 53 млн. дол. США.

Основними групами експорту товарів з України до Сербії були руди, шлаки та зола – 45,5%, чорні метали – 20,2%, папір та картон – 6,2%, добрива – 5,2%.

Основними групами імпорту з Сербії до України за січень-вересень 2009 були: полімери – 21,4 %, фармацевтична продукція – 13,6 %, папір та картон – 9,7 %, насіння і плоди олійних рослин – 5,9 %, чорні метали – 5 %.

Крім того, Б.Данилишин акцентував, що за підсумками 9 місяців цього року економіка України залишалася привабливим об’єктом капіталовкладення для іноземних інвесторів. Так, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну станом на 01.10.2009, склав 38,6 млрд. дол., що в розрахунку на одну особу становить 837,5 дол. Приріст прямих іноземних інвестицій за 9 місяців 2009 року склав 3,9 млрд. дол., що становить 46,3% обсягів відповідного періоду минулого року.

За даними Мінекономіки, станом на 1 жовтня 2009 р. в економіку України залучено 44,1 млн. Дол.. інвестицій з Сербії, що складає 0,1% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених в українську економіку. За 9 місяців року приріст інвестицій з Сербії в українську економіку склав 1,9 млн. дол.

Найбільший обсяг інвестицій з Сербії залучено у переробну промисловість - 41,8 млн. дол., що складає 94,8% загального обсягу інвестицій з Сербії.