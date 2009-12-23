Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,96 грн./дол., продають – по 8,00 грн./дол., курс не змінився порівняно з 22 грудня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,93-7,98 грн./дол., з продажу – в межах 7,98-8,01 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в українських банках знизився на 0,3% порівняно з 22 грудня і сьогодні становить 11,31/11,48 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,27-11,40 грн./євро, з продажу – в межах 11,38-11,55 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 22 грудня підвищився на 0,4% і становить в середньому 0,2515 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2635 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,95 грн./дол., продажу – 7,99 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,98 грн./дол., з продажу – в межах 7,98-8,01 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в банках Києва знизився на 0,3% порівняно з 22 грудня і сьогодні становить 11,31/11,47 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,27-11,36 грн./євро, з продажу – в межах 11,38-11,55 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 22 грудня підвищився на 1% і сьогодні становить 0,2502 грн./рубль, курс продажу знизився на 0,2% – до 0,2643 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2580 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,92/8,00 грн., євро – 11,30/11,55 грн., рубль – 0,2100/0,2600 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,01 грн., євро – 11,25/11,55 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,93/8,00 грн., євро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2530/0,2630 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 23 грудня, становить: гривні до долара США – 7,969, до євро – 11,378935, до російського рубля – 0,26176.