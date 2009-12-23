У Львові горить житловий будинок на вулиці Медової Печери, 29, рятувальники проводять евакуацію людей.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, пожежа спалахнула у підвальному приміщенні під будинком, сильний дим через вентиляційні отвори швидко заповнив квартири жителів п‘ятиповерхової «хрущовки».

«На даний час вже евакуйовано 25 жителів будинку, крім того, 5 осіб довелося рятувати з квартир, оскільки через сильну задимленість люди самостійно вже не могли залишити свої помешкання. На місце вже прибули спецавтомобілі з дозаправкою для дихальних апаратів рятувальників, що також дозволить обстежити не лише сильно задимлені квартири, а й підвали під будинком, де можуть бути люди», - повідомив П.ВАСИЛЕНКО.

Він наголосив, що «пожежа дуже складна», на місці події вже працює шість пожежно-рятувальних підрозділів. Поки що невідомо, що стало причиною пожежі, однак, за словами мешканців будинку, вхід у підвали будинку був відритим і там збиралися бомжі. Не виключено, що саме вони могли спричинити пожежу, зауважив П.ВАСИЛЕНКО.

Інформації про загиблих внаслідок пожежі на даний час немає.