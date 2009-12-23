У Києві пограбували «Дитячий світ»

Сьогодні вночі у Києві невідомі пограбували 6 відділів універмагу «Дитячий світ».

Як повідомили УНІАН у Дніпровському райуправлінні міліції Києва, невідомі проникли до приміщення шляхом зламу захисної решітки на одному з вікон. Встановлено, що зловмисники винесли цінні речі з відділу канцтоварів на суму приблизно 100 тис. грн., а також обікрали ювелірний та декілька інших спеціалізованих відділів.

Міліція встановлює, хто і яким чином здійснював охорону закладу.

На місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.