У Києві пограбували «Дитячий світ»

16:14, 23 грудня 2009
Суспільство
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Постраждали 6 відділів

Сьогодні вночі у Києві невідомі пограбували 6 відділів універмагу «Дитячий світ».

Як повідомили УНІАН у Дніпровському райуправлінні міліції Києва, невідомі проникли до приміщення шляхом зламу захисної решітки на одному з вікон. Встановлено, що зловмисники винесли цінні речі з відділу канцтоварів на суму приблизно 100 тис. грн., а також обікрали ювелірний та декілька інших спеціалізованих відділів.

Міліція встановлює, хто і яким чином здійснював охорону закладу.

На місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

 

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