Померла дочка Бориса Патона

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття у зв’язку зі смертю відомого вченого-біолога Євгенії Патон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у співчутті В.ЮЩЕНКА батькам померлої йдеться: «Пішла з життя найрідніша для вас людина, відомий учений-біолог. Це непоправна втрата для вас, для рідних, близьких і колег покійної, для всієї наукової громадськості. У цей скорботний час прошу прийняти мої найщиріші співчуття».

Довідка УНІАН: Євгенія Патон народилася 12 березня 1956 року в Києві у родині славетних науковців. Дід Євгенії Борисівни — академік Євген Оскарович Патон створив нові методи розрахунку конструктивних схем металевих прольотових будов, способів відбудовування зруйнованих мостів, розрахунку і міцності зварних конструкцій, основ електрозварювання плавленням. Батько — Борис Євгенович Патон — академік НАН України, президент НАН України. Він розробив і впровадив новий спосіб електрошлакового зварювання металів, працював над застосуванням зварювальних процесів у металургії.

Сама Євгенія Борисівна завідувала лабораторією генетичної інженерії в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Є. Б. Патон є автором понад 100 наукових праць.