Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., продають – по 7,98 грн./дол., курс дещо знизився, порівняно з 24 грудня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,95 грн./дол., з продажу – в межах 7,96-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в українських банках майже не змінився, порівняно з 24 грудня, і сьогодні становить 11,37/11,53 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,43 грн./євро, з продажу – в межах 11,46-11,60 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 24 грудня, підвищився на 1,1% і становить в середньому 0,2545 грн./рубль, продажу – на 0,6% – до 0,2657 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2630 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2630-0,2715 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., продажу – 7,98 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,95 грн./дол., з продажу – в межах 7,96-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в банках Києва дещо підвищився, порівняно з 24 грудня, і сьогодні становить 11,37/11,52 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,42 грн./євро, з продажу – в межах 11,46-11,60 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 24 грудня, підвищився на 2,7% і сьогодні становить 0,2557 грн./рубль, продажу – на 0,9% – до 0,2672 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2630 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2630-0,2715 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,93/8,00 грн., євро – 11,30/11,55 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/7,98 грн., євро – 11,30/11,55 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Хрещатик»: долар США – 7,92/7,98 грн., євро – 11,30/11,53грн., рубль – 0,2550/0,2670 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 25 грудня, становить: гривні до долара США – 7,966, до євро – 11,469447, до російського рубля – 0,26616.