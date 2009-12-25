У Запорізькій області затримали гвалтівника неповнолітніх

У Запорізькій області затримано місцевого жителя, який вчинив низку згвалтувань неповнолітніх.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління МВС України у Запорізькій області Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ, «напередодні увечері у Вольнянському районі Запорізької області був затриманий місцевий житель, який впродовж довгого часу періодично скоював згвалтування неповнолітніх – дівчат віком 15 років».

За словами В.ОЛЬХОВСЬКОГО, на даний момент зловмисник утримується під вартою, і вже зізнався у здійсненні трьох таких злочинів.

«Проте у нас є підстави стверджувати, що подібних злочинів було скоєно набагато більше», - заявив В.ОЛЬХОВСЬКИЙ.

За даним фактом порушена кримінальна справа, ведеться слідство.