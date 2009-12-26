Янукович всім накаже викупити державне житло

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що примусить усіх колишніх високопосадовців викупити надані державою будинки за ринковою вартістю.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у прямому ефірі програми «Шустер Live».

«Я ось про що подумав. Таких будинків, які були виділені, як мені, згідно указу, є близько сотні, а можливо і більше. В них живуть різноманітні колишні прем’єр-міністри, різні номенклатурні працівники і так далі», - сказав він, відповідаючи на запитання щодо свого маєтку на території урочища Межигір’я.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що безпосередньо під час ефіру у нього виникла ідея, яку він обіцяє обов’язково реалізувати. «У березні - можете записати - ці всі будинки усі, хто там проживає, повинні викупити за ринковою вартістю», - сказав кандидат у президенти.

На пропозицію журналіста подарувати свій будинок у разі обрання Президентом родині лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, яка не має власного будинку і змушена орендувати житло, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «У мене в домі є жінка – моя дружина. Я гадаю – вони є несумісними».

Водночас лідер Партії регіонів не виключив, що за необхідності готовий подарувати частину земель, якими він законно володіє на правах приватної власності, церкві з метою відродження монастиря на території Межигір’я.