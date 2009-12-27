У Херсоні продовжили карантин

У всіх навчально-виховних закладах Херсона до 30 грудня продовжено карантин у зв`язку з грипом і ГРВІ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона.

Згідно з повідомленням, спеціальне рішення міською протиепідемічною комісією ухвалено 25 грудня.

Розпорядження комісії стосується всіх навчально-виховних закладів Херсона незалежно від форми власності й рівня акредитації.

Раніше планувалося, що заняття в школах Херсона після карантину, що діяв із 21 грудня, поновляться 28 грудня. Тепер карантин продовжено до 30 грудня. Довшими будуть зимові канікули, після яких школярі вийдуть на навчання 11 січня.

Дитячі садки працюватимуть у черговому режимі.