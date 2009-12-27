Горів потяг Полоцьк-Сімферополь

О 03.35 27 грудня в Роменському районі Сумщини, на перегоні між залізничними станціями Бахмач – Ромодан, у машинному відділенні тепловоза пасажирського потягу №393 сполученням „Полоцьк - Сімферополь”, виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищена високовольтна камера машинного відділення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 04.50 трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС та пожежним потягом пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає. Затримка руху 3 потягів становить близько 3 годин. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.