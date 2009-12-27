Синоптики обіцяють погіршення погоди

Впродовж 28-29 грудня в Україні очікується ускладнення погодних умов.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 28 грудня вночі у карпатському регіоні та південних областях, вдень в Україні пройдуть сильні опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу (на півдні Одещини з дощем), налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, на дорогах ожеледиця, у південній частині пориви вітру 15-22 м/с, в Криму сильні дощі та сильний вітер 25-30 м/с.

Температура вночі від 4 морозу до 1 тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у східних областях та Приазов`ї подекуди 4-8° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів до 9°, вдень 10-14 тепла.

29 грудня на більшій частині території України йтиме сильний сніг та мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у південних, східних областях та в Криму 25-30 м/с.

30 грудня в Україні, крім західних областей, очікується припинення опадів, вітер послабшає, на дорогах збережеться ожеледиця. Температура знизиться вночі до 2-8° морозу, вдень до 0-5° морозу, у південній частині вдень 1-7° тепла.

На Київщині найближчої доби очікується ускладнення погодних умов. Хмарно. Вночі йтиме невеликий сніг, вдень помірний, місцями сильний сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 1-3 морозу, вдень близько 0°; по області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.