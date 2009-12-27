Помер Ісаак Шварц

Відомий російський композитор Ісаак Шварц помер на 87-му році життя.

Ісаак Йосипович Шварц – заслужений діяч мистецтв РРФСР, народний артист Росії, лауреат Державної премії (за фільм "Біле сонце пустелі"), автор симфонічних творів, музики до численних вистав і 110 фільмів. Вельми плідним виявився творчий союз Шварця з Булатом Окуджавою. Разом вони створили більше 30 романсів, найбільш відомі з яких — "Кавалергарда век недолог" з кінофільму «Зоря принадливого щастя», «Ваше благородие» («Біле сонце пустелі»), романс «Наряд подвенечный», а також пісні з кінофільму «Солом`яний капелюшок».

Ісаак Йосипович народився 1923 року в Ромнах, тоді Полтавської губернії. У 1930 році сім`я Шварця переїхала до Ленінграда. У 12 років бере участь в юнацькому концерті у Великому залі Ленінградської філармонії. У 1937 році батька заарештували, пізніше він помер у таборі, а сім`ю вислали до Киргизії. Мати влаштувалася у Фрунзе на швейній фабриці, а 14-річний Ісаак давав уроки фортепіано. Після війни сім`ї дозволили повернутися до Ленінграда, де за клопотанням Шостаковича Шварця прийняли до консерваторії.

У 1955 році Ісаак Шварц був прийнятий до Спілки композиторів. Наприкінці 1950-х років була написана музика до знаменитих постановок Георгія Товстоногова "Ідіот" Достоєвського і "Лихо з розуму" Грибоєдова в Ленінградському академічному Великому драматичному театрі.

У 1958 році І.Шварц дебютував в кінематографі. Він успішно співпрацював з такими кінорежисерами як І.Пир’єв, М.Ромм, І.Хейфіц, М.Швейцер, В.Мотиль, С.Соловйов, Л.Квініхідзе, А.Куросава, М.Губенко, О.Герман, П.Тодоровський, Р.Нахапетов, С.Бодров, П.Лунгін, В.Бортко.

За словами народної артистки Росії Олени Камбурової, що повідомила журналістів про смерть композитора, Ісаак Йосипович помер уві сні. "Мої друзі вже встигли поговорити з його дружиною, вона сказала, що він непогано почувався, приліг відпочити і помер уві сні", - сказала Камбурова.