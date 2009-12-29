Заступник міністра застерігає від «дефолту усієї енергосистеми»

У разі проблем з поставками російського газу можна перейти на блакитне паливо зі сховищ, повідомив в інтерв’ю «Німецькій хвилі» заступник міністра ЖКГ України Мазурчак. Загроза - в занижених цінах на комунальні послуги.

Наближаються новорічні свята й знову лунають застереження перед новою газовою кризою між Росією та Україною. Втім, українці цієї зими не мерзнутимуть, запевняє заступник міністра житлово-комунального господарства України Олександр Мазурчак. За його словами, ситуація із запасами газу набагато краща, ніж торік.

Нині в українських сховищах зберігається близько 20 млрд. кубометрів блакитного палива, а до повного закінчення опалювального сезону українське-житлово-комунальне господарство потребує 18 млрд. кубометрів, повідомив Мазурчак. «Сьогодні немає ніякої загрози і опалювальний сезон пройде на нормальному рівні. Кількість газу є достатньою. Проблема є з проплатою за газ», - зауважив заступник міністра житлово-комунальне господарство України.

Мазурчак наголосив, що через недосконалу тарифну політику та популізм політиків держава має покривати різницю в тарифах на житлово-комунальні послуги. За даним міністра, 2009-го року на відшкодування цієї різниці з держбюджету було витрачено два млрд. гривень.

Через занижені ціни на комунальні послуги населення не готове заощаджувати енергію, а комунальні підприємства не поспішають впроваджувати енергозберігаючі технології, вважає Мазурчак. Саме тому, на думку заступника міністра, вже у 2012 році на Україну може чекати «дефолт усієї енергетичної системи».