«Бориспіль» обіцяють відкрити з 14.00

Початок відновлення роботи аеропорту «Бориспіль» перенесено на 14.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголошується в аеропорту.

Як уточнив УНІАН начальник зміни аеропорту, йде розчищення аеродрому від снігу, роботи планується завершити після обіду. Водночас, за його словами, «погодні умови не зовсім нормальні: сильний бічний вітер». Скільки рейсів скасовано й відкладено, він не зміг сказати.

Нагадаємо, раніше Міністерство транспорту та зв`язку повідомляло, що аеропорт почне роботу о 12.00.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» закрито з 19.50 28 грудня через сильний снігопад