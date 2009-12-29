У Києві пограбували «КредоБанк»

Сьогодні вдень у Києві невідомий чоловік із застосуванням зброї пограбував відділення «КредоБанку», яке знаходиться в Голосіївському районі на вулиці Саксаганського, 99.

ЯК повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУМВС України в м. Києві, о 14.55 за відсутністю відвідувачів чоловік віком 35-40 років зі спортивною сумкою зайшов до банківської установи і, діставши предмет, схожий на обріз мисливської рушниці, став вимагати у касира гроші. Злякавшись, дівчина-касир віддала йому 17 тисяч 400 грн., 1890 євро, 1500 доларів і 4500 російських рублів, які на той момент знаходились у цій банківській установі. Отримавши гроші, невідомий з місця пригоди втік.

Як зазначили у ЦГЗ, фізичної охорони у банку не було, була лише камера відеоспостереження. Охоронні функції щодо цього відділення покладені на одну із приватних охоронних структур.

Для встановлення і затримання грабіжника у столиці введено спеціальний план «Сирена».