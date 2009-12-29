У Кременчуку затримали начальника міського відділу УБОЗ

У місті Кременчук Полтавської області затримано начальника відділу Управління боротьби з організованою злочинністю Руслана КРАХМІЛЬЦЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Полтавській області.

«Його затримали в Кременчуку. Затримували з (департаменту) внутрішньої безпеки. Передали в прокуратуру. Подробиць більше не знаю», - сказав начальник відділу зв`язків із громадськістю ГУ МВС Юрій СУЛАЄВ.

За даними джерела УНІАН у міліції, начальника Кременчуцького УБОЗ оголосили в розшук ще 21 грудня.

«Тоді він перебував на лікуванні в Києві. Тепер виписався й повернувся до Кременчука. Там його й затримали. До цього його тиждень чекали з Києва. Справою займається прокуратура», - сказало джерело.

Проти начальника кременчуцького УБОЗ міська прокуратура порушила кримінальну справу, пов`язану з махінаціями при отриманні ним квартири від Кременчуцької міськради. Міліціонера підозрюють у наданні підроблених документів, що дають право на отримання квартири.