Тимошенко: проблеми водопостачання можна вирішити за 2-3 роки

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що протягом 2-3 років можна буде вирішити проблеми водопостачання всіх населених пунктів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на брифінгу журналістам у Львові.

Вона підкреслила, що водопостачання можна буде налагодити з урахуванням досвіду й з використанням технологій, застосованих для забезпечення цілодобовим водопостачанням жителів Львова.

«Ми з 2010 року стартуємо з програмою впровадження таких же енергозберігаючих технологій, таких же технологій підведення води, з використанням труб, що не погіршують якість води (як у Львові – УНІАН). І ми фінансуватимемо, зокрема з держбюджету, проекти із забезпечення водою кожного населеного пункту в Україні, в якому немає сьогодні такого водопостачання. Це прекрасний старт, який ми доведемо до логічного завершення в усіх регіонах за 2-3 роки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що реалізація подібних проектів можлива лише при повному взаєморозумінні й взаємодії з місцевою владою, як це було у Львові.

Прем`єр висловила задоволення, що нарешті у Львові вдалося вирішити проблему водопостачання, яка існувала в місті не один десяток років і вирішити яку обіцяли практично всі кандидати в мери міста.

До кінця січня жителі всіх районів Львова будуть забезпечені цілодобовим постачанням як гарячої, так і холодної води. Юлія ТИМОШЕНКО підкреслила, що підключення до водопостачання проходитиме за спеціальним графіком до 31 січня 2010 року.

Довідка УНІАН. Станом на грудень 2009 року цілодобове водопостачання мають лише 64% жителів Львова (населення Львова - понад 830 тисяч осіб).

Основними перешкодами в цілодобовому постачанні питною водою є відсутність джерел водопостачання поблизу міста (182 артезіанських свердловини розташовано на території Львівської області на відстані від 20 до 110 км від міста), а отже - висока енергозатратність виробничих процесів.

25 червня 2009 року у Львові Ю.ТИМОШЕНКО взяла участь у підписанні регіональної угоди про соціально-економічний розвиток Львівської області між Кабінетом міністрів і облрадою. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ключовим моментом цієї угоди є вирішення проблеми водопостачання у Львові, для чого було виділено 191 млн. грн.

За виділені кошти було прокладено понад 20 км магістральних водопроводів, реконструйовано три насосні станції «Вінники», «Сихів», «Будзень», побудовано електропідстанцію на насосній станції «Миколаїв», проведено реконструкцію 89 ЦТП.