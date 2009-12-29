Київ - у снігу, мер - у відпустці

У Блоці Віталія Кличка вражені рішенням мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО піти у чергову відпустку, коли Київ “паралізований” через негоду.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Блоку Кличка з посиланням на депутата цієї політичної сили у Київраді Івана ПЛАЧКОВА.

«Замість того, щоб організовувати роботу комунальних служб у важких погодних умовах, мер, за інформацією ЗМІ, вшосте за рік йде у відпустку», – прокоментував І.ПЛАЧКОВ.

Він звернув увагу, що окрім кількох центральних вулиць, які ведуть до будинків органів влади, Київ «по коліна стоїть у снігу. Люди не можуть дістатися на робочі місця, адже робота громадського транспорту повністю паралізована: багато трамваїв та тролейбусів навіть не вийшли на маршрути. Не можна пробратися й пішки, на тротуарах півметрові замети».

«Поки мер насолоджується новорічним відпочинком, мешканці більш ніж 300 будинків на Русанівських садах, Позняках та в інших районах столиці напередодні свят залишились без світла. Повністю відключений мікрорайон Осокорки», – обурюється І.ПЛАЧКОВ.

Він вважає, що своїм рішенням про цю відпустку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ “перевершив сам себе”.

«Молода команда» просить водіїв утриматися від поїздок містом. Але, на відміну від мера, кияни не можуть взяти відпустку, коли їм заманеться», – наголосив депутат.

Як повідомлялось, за даними джерел у Київській міськдержадміністрації, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ взяв відпустку з 25 грудня ц.р. по 11 січня 2010 р.