На гірськолижному курорті чоловік застрелив чотирьох людей

У Фінляндії у великому магазині Sello в місті Еспоо неподалік від Гельсінкі невідомий чоловівк відкрив вогонь по відвідувачах.

Як повідомляє NEWSru, за попередніми даними, четверо людей загинули, є поранені.

Торговий центр на даний час закритий, люди евакуйовані. Озброєному злочинцю вдалося втекти з місця події, але його особа встановлена, ведуться пошуки, стверджує поліція.

Злочинця вдалося пізнати - це чоловік 1966 року народження, який відомий поліції своїм кримінальним минулим. Злочинець стріляв з 9-міліметрового пістолета.

Еспоо - друге за величиною місто Фінляндії з населенням 250 тисяч осіб. Воно розташоване на березі Фінської затоки і відоме як гірськолижний курорт.