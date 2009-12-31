Туркменія повертається на російський ринок газу

Постачання газу з Туркменії до Росії поновляться о 10 годині ранку 9 січня 2010 року. Точну дату озвучив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ. Принципова угода про відновлення закупівель туркменського газу була досягнута сторонами 22 грудня.

Точні умови угоди не повідомляються, проте С.Купріянов зазначив, що досягнуті домовленості дозволяють "Газпромові" "дуже добре балансувати портфель". Об`єм постачань може скласти до 30 мільярдів кубометрів щорічно.

За неофіційною інформацією, середньорічна ціна туркменського газу для "Газпрому" становитиме 240-250 доларів за тисячу кубометрів.

Холдинг не наводить конкретних цифр. "Постачання газу з Туркменістану здійснюватимуться на основі формули ціни, яка повністю відповідає поточним умовам європейського газового ринку за вирахуванням реальних витрат на транспортування газу територією Узбекистану, Казахстану, Росії, України і країн ЄС", - зазначено в повідомленні "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" відмовився купувати туркменський газ навесні 2009 року, оскільки Ашгабат відмовлявся змінювати контракт, в якому була встановлена ціна в 375,5 долара за тисячу кубометрів. Ця ціна була більшою за ту, за якою "Газпром" продавав газ до ЄС.

Постачання газу з Туркменії до Росії були припинені в квітні 2009 року, після того, як на ділянці газопроводу "Середня Азія-Центр (САЦ)" на кордоні з Узбекистаном стався вибух. Пізніше за МЗС Туркменії звинуватив "Газпром експорт" в різкому скороченні обсягів відбору туркменського природного газу з газопроводу, що збільшило навантаження на газорозподільні мережі і привело до розриву труби.