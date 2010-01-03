«Аріану» сьогодні чекають в оманському порту

Звільнений із полону сомалійських піратів багатостраждальний балкер "Аріана" вже сьогодні має прибути до оманського порту Салала. Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ України. Зараз коребель рухається у напрямку порту. "Аріану" супроводжує фрегат міжнародних військово-морських сил.

Напередодні ще 10 українців стали бранцями сомалійських піратів. Судно Asian Glory, що ішло під британським прапором, в Аденській затоці захопили корсари. Вітчизняне МЗС підтверджує цю інформацію. Посольство України у Великій Британії з`ясовує обставини захоплення судна, його місцезнаходження та встановлює зв`язок з власником Asian Glory. Серед 25-ти членів екіпажу судна - окрім українців - вісім болгар, два громадяни Румунії та п`ять Індії. Один із моряків вийшов на зв`язок із судновласником: за його словами, усі члени екіпажу живі і неушкоджені. Судно прямувало із Сингапура до Саудівської Аравії.

5 канал