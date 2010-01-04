Порошенко доручив пришвидшити повернення моряків "Аріани"

Міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО дав доручення Департаменту консульської служби, Представництву МЗС України в Одесі, Посольству України в Саудівській Аравії щодо забезпечення всіх необхідних заходів на завершальному етапі повернення українських моряків на Батьківщину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

За даними зовнішньополітичного відомства, сьогодні, 4 січня, після оформлення дозволу на захід в порт Салала Султанату Оман судно “Аріана” підійшло до причальної стінки порту. Українськими дипломатами у максимально стислі терміни було забезпечено оформлення морякам дозволу на спуск на берег.

Всі питання прикордонного міграційного характеру вирішені. Українські моряки забезпечені їжею, питною водою та медикаментами, запевнили в МЗС.

Екіпажем прийнято рішення, що до прибуття зміни вони будуть залишатися на судні для підготовки його передачі новому екіпажу.

Повернення 24 українських моряків, які були звільнені після 7 місяців перебування у полоні сомалійських піратів, очікується найближчими днями. Якщо повернення українських громадян спеціальним чартерним рейсом буде реалізовуватись за розробленим графіком, то вони прибудуть до Одеси вже 6 січня і зустрінуть Різдво зі своїми родинами, підкреслили в міністерстві.

МЗС України звернулося до МЗС Оману про оформлення дозволу на проліт літака, який прибуде з Києва до Салали, та термінового отримання в’їзних віз супроводжуючими особами.