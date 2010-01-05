Протиракетну базу збудують у Польщі

Протиракетна база із захисту польського морського побережжя від ворожих кораблів буде збудована в районі міста Лемборк (Поморське воєводство), повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету "Rzeczpospolita".

За даними газети, нова військова база буде готова на 2012 рік і стане найсучаснішим в Європі військовим об`єктом такого типу. Будівництво протиракетної бази коштуватиме польському платникові податків в 420 мільйонів злотих (бл. 155 мільйонів доларів).

Контракт з норвезьким концерном "Конгсберг", який будуватиме морську базу, був підписаний рік тому. За даними видання, 130 мільйонів злотих вже перераховано на рахунок фірми Kongsberg Defence & Aerospace.

Військова база буде оснащена ракетами NSM (Naval Strike Missile). Параметри ракети - довжина 4 метри, вага 400 кілограмів, вражає ціль на відстані 200 кілометрів.