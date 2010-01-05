Зійшов з рейок тепловоз поїзда «Київ-Софія»
11:19, 05 січня 2010Суспільство
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Аварія затримала на 3 з половиною години
Сьогодні, 5 січня, о 02.45 на перегоні Чортків – Біла-Чортківська (Львівська залізниця) стався схід однієї колісної пари тепловоза поїзда №59 сполученням Київ-Софія. Про це ЗІКуповідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку.
О 05.10 тепловоз поставили на рейки.
Поїзд затримали на 3 години 32 хвилини.
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