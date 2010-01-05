На Львівщині оголосили штормове попередження: піднімається вода
14:41, 05 січня 2010Суспільство
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У притоках Дністра
У Львівській області оголошено штормове попередження через загрозу підйому рівня води у притоках Дністра.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 5-6 січня на гірських притоках Дністра місцями можливе формування крижаних заторів з підйомом рівня води на 0,3-1 м над поточним рівнем.
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