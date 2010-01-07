Янукович обіцяє підвищити середню пенсію до 2 тис. грн.

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що за два роки в Україні мінімальну пенсію буде підвищено до 1,2 тис. грн., а середня пенсія становитиме 2 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з ветеранами праці та Великої вітчизняної війни у м. Біла Церква.

Він звернувся до всіх 13,5 млн. українських пенсіонерів і пообіцяв їм за два роки підвищити мінімальну пенсію до 1,2 тис. грн., при цьому середня пенсія буде близько 2 тис. грн.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що пенсії в Україні повинні бути не нижчими, ніж в інших країнах СНД, насамперед у Російській Федерації.

«Я зроблю, щоб пенсії в Україні були не нижчими, і буду намагатися робити все, щоб вони були й більшими ніж, зокрема, у Росії. Нехай у цьому питанні ми будемо змагатися з Росією – це буде нормальне змагання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що держава повинна забезпечити справедливі пенсії своїм громадянам – саме такі, які вони заробили за своє життя.