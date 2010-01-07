У Києві святкування Різдва перенесли на годину

Столична влада запрошує киян та гостей міста на святкування Різдва Христового, що відбудеться 7 січня, на Михайлівській площі.

Як повідомляє пре-служба Київської міської держадміністрації, святкові заходи розпочнуться о 13.00.

Як повідомляв УНІАН, раніше програмою загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів передбачалось, що святкування на Михайлівській площі розпочнеться з 14.00.