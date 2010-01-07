У Києві святкування Різдва перенесли на годину
08:50, 07 січня 2010Суспільство
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Усіх запрошено на Михайлівську площу
Столична влада запрошує киян та гостей міста на святкування Різдва Христового, що відбудеться 7 січня, на Михайлівській площі.
Як повідомляє пре-служба Київської міської держадміністрації, святкові заходи розпочнуться о 13.00.
Як повідомляв УНІАН, раніше програмою загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів передбачалось, що святкування на Михайлівській площі розпочнеться з 14.00.
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