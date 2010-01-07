Правоохоронці розкрили майже половину злочинів

Минулої доби до органів внутрішніх справ України надійшло 3 тис. 795 заяв про злочини.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Вжитими заходами 1 тис. 768 (46,6%) з них розкрито «за гарячими слідами».

Серед розкритих злочинів - чотири вбивства, вісім фактів завдання тяжких тілесних ушкоджень, п`ять розбійних нападів, 27 пограбувань, три факти незаконного заволодіння транспортними засобами.

За незаконне зберігання зброї було затримано 17 осіб. У правопорушників вилучено три гвинтівки, обріз мисливської рушниці, п`ять одиниць саморобної вогнепальної зброї, гранату та 232 набої.

За злочини в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано 31 особу. У них вилучено 3,8 кілограма наркотичних засобів

За адміністративні правопорушення, вчинені в громадських місцях, до відповідальності притягнуто 4 тис. 977 осіб.

За порушеними кримінальними справами заарештовано 16 осіб.

Крім того, впродовж минулої доби порушено 75 кримінальних справ за злочинами економічної спрямованості, з них 31 – у сфері службової діяльності, у тому числі шість – про хабарництво.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 43 дорожньо-транспортних пригод, у яких п`ять осіб загинули та 58 - травмовані.