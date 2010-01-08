Дніпропетровська міськрада придбала медобладнання на резервні гроші

Дніпропетровська міська рада придбала за кошти резервного фонду місцевого бюджету (303 тис. грн.) нове медичне обладнання для діагностики та лікування грипу.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради.

Зокрема, для 14 лікувальних закладів міста придбано пульсоксиметри для ранньої діагностики дихальної недостатності. В реанімаційне відділення міської клінічної лікарні №11 надійшов апарат штучної вентиляції легенів. Також для бригад швидкої допомоги виділені портативні апарати штучної вентиляції легенів для надання допомоги при транспортуванні тяжких хворих.

Придбане обладнання дозволить лікарям своєчасно діагностувати погіршення стану хворих з ускладненнями ГРВІ та грипу і в повному обсязі надавати їм медичну допомогу.