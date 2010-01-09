Помер співавтор «Їжачка в тумані» Сергій Козлов

Письменник-казкар Сергій Козлов помер у суботу в Москві на 71-му році життя, повідомив РІА “Новости” близький друг покійного, дитячий поет Юрій Кушак.

Сергій Козлов відомий як автор казки "Їжачок у тумані", за якою Юрій Норштейн зняв свій найзнаменитіший мультфільм. Він написав також усі історії про Левеня і черепаху, які співали ним же складену пісню "Я на солнышке лежу", був автором сценаріїв для мультфільмів "Трям! Здрастуйте", "Зимова казка", "Осінні кораблі", опублікував декілька книг казок.

"Він помер від запалення легенів", - сказав Кушак.

Він відзначив, що рішення про місце і час похорону Сергія Козлова наразі не прийнято.

"Козліов був ні на кого ніколи не схожий, одиничний письменник, інтелігентна, глибока, по-особливому талановита людина", - переконаний Юрій Кушак, який дружив з покійним впродовж півстоліття.

На його думку, "Їжачок у тумані" увійшов до числа 20 найкращих казок світу "не тому, що Норштейн це зняв, а тому, що Сергій Козлов це написав".

"Такої казкової прози до нього не писав ніхто, тому її із задоволенням перекладають у Франції, Німеччині, Америці, Голландії", - нагадав співбесідник агентства.

Сергій Козлов народився у Москві 22 серпня 1939 року, вірші почав писати ще в школі, як поет закінчив Літературний інститут. Перш ніж стати професійним письменником, декілька років пропрацював токарем, вчителем співу, екскурсоводом у пушкінському заповіднику в Михайлівському, друкарем і навіть кочегаром. Казки почав писати з шестидесятих років - саме тоді він придумав Ведмежа і Їжачка, що стали героями історії про "Їжачок у тумані" і багатьох інших пригод.