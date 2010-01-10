Уманський аграрний університет отримав статус національного
14:32, 10 січня 2010Суспільство
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Ющенко повідомив про це жителям міста
Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав статус національного Уманському державному аграрному університету.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні в Умані під час спілкування з жителями Черкаської області.
Глава президентського Cекретаріату Віра УЛЬЯНЧЕНКО зачитала відповідний указ Президента.
Статус національного університету надано за його провідну роль у науковому забезпеченні АПК і підготовку фахівців галузі.
В.ЮЩЕНКО високо оцінив діяльність цього навчального закладу.
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