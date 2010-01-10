Уманський аграрний університет отримав статус національного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав статус національного Уманському державному аграрному університету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні в Умані під час спілкування з жителями Черкаської області.

Глава президентського Cекретаріату Віра УЛЬЯНЧЕНКО зачитала відповідний указ Президента.

Статус національного університету надано за його провідну роль у науковому забезпеченні АПК і підготовку фахівців галузі.

В.ЮЩЕНКО високо оцінив діяльність цього навчального закладу.