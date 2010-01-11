Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,02 грн./дол., що на 0,5% дорожче, порівняно з 10 січня, продають – по 8,07 грн./дол., курс не змінився відучора.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,99-8,04 грн./дол., з продажу – в межах 8,05-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 1%, порівняно з 10 січня, і сьогодні становить 11,57 грн./євро, продажу – на 0,8% – до 11,74 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,45-11,67 грн./євро, з продажу – в межах 11,65-11,85 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 1 січня, знизився на 1,1% і становить в середньому 0,2599 грн./рубль, продажу – на 0,5% – до 0,2684 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2670 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,02 грн./дол., що на 0,5% дорожче, ніж вчора, продажу – 8,08 грн./дол., курс не змінився.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,00-8,04 грн./дол., з продажу – в межах 8,05-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 1,2%, порівняно з 10 січня, і сьогодні становить 11,59 грн./євро, продажу – на 0,9% – до 11,75 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,51-11,67 грн./євро, з продажу – в межах 11,65-11,80 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 10 січня, не змінився і сьогодні становить 0,2568 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,4% – до 0,2681 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2670 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2730 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,99/8,055 грн., євро – 11,47/11,67 грн., рубль – 0,2590/0,2690 грн.

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,00/8,08 грн., євро – 11,48/11,70 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,99/8,07 грн., євро – 11,45/11,80 грн., рубль – 0,2650/0,2750 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 11 січня, становить: гривні до долара США – 7,985, до євро – 11,458475, до російського рубля – 0,26453.